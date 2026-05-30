ビックカメラは、雨天時に商品を5000円以上購入したユーザーを対象に、抽選でビックポイント10万円分をプレゼントするキャンペーン「雨ジャンボ」を開始する。期間は6月1日～7月31日まで。 期間中、対象店舗で雨が降っている日に5000円以上商品を購入すると、抽選で10万円分のビックポイントが進呈される。抽選は、全国のビックカメラ店舗を12の地区に分け、雨天となる抽選対象日ごとに実施され