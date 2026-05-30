ハク。が6月3日、デジタルシングル「宇宙船ハート号」を配信リリースすることが発表となった。3月リリースのEP『世界』表題曲にて、変わっていく世界への憂いと、変わらない自分への希望を重厚感のあるサウンドで表現した彼女たちだが、今作ではPOPさとチャーミングさを全面に押し出した楽曲を完成させた。“宇宙船ハート号”という架空の宇宙船に乗って旅するストーリーをメンバー4人ならではの一筋縄ではいかないPOPセンス溢れる