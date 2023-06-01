総務省は、令和7年度第3四半期の電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データを公表した。 なお、総務省が今回発表したデータは2025年12月末時点のため、2026年3月31日で終了した「FOMA」などの3Gサービスも契約数などに含まれている。 世代別の契約数の比較では、5Gが1億2242万契約で1位、4G LTEが1億999万契約で2位、BWAが9365万契約で3位となった。また、2025年12月末時点