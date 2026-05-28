大分県内9か所の海水浴場の水質調査結果が公表され、いずれも問題がないことが確認されました。 【写真を見る】大分県内9つの海水浴場「水質問題なし」最高評価「AA」は6か所 水質調査の基準は、透明度や油膜の有無など4項目で、今年4月と5月に行った調査の結果、6か所が5段階評価で最もよい水質「AA」と判定されました。 水質「AA」と判定されたのは、大分市の「大志生木海水浴場」、「こうざき海水浴場」、杵築市の「住吉浜