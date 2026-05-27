県内はよく晴れて気温がグングン上がりました。まだ5月ですが長い時間、外にいると汗をかいてしまうような暑さでした。27日はほとんどの地点でことし最も高い気温を観測し、横手市など10地点で真夏の暑さとなりました。午後1時ごろ、横手市中心部の国道に表示された気温は30度。高気圧に覆われ、県内は朝からよく晴れました。日差しに加え、上空に暖かい空気が流れ込んだため、日中は気温がぐんぐん上がりました。最も気温が上がっ