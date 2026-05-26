じわじわ気温が上昇してきたので「お出かけしたいけど暑いのはちょっと…」としり込みしている人もいそう。それならば、涼しい屋内で開催されるお買い物フェス「生活のたのしみ展2026」へ足を運んでみてはいかがでしょうか。屋内なら日差しやお天気も気にしなくてすみますしね。うつわ、化粧品、ファッションにジュエリー、オーダーメイド……会場内には魅力的なお店がいっぱい！特別なセレクトショップや食堂もあるみたいですよ