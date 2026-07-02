ローソンは5月以降、新業態の小型スーパー「Lミニマート」を展開している。5月28日に東京都小平市で1号店を出店し、6月は板橋区と神奈川県平塚市に各1店舗を出店した。首都圏における単身世帯や共働き世帯の増加を背景に、「短時間で必要な分だけ購入したい」ニーズに応える狙いだ。セブン銀行のATM導入でファミリーマートが狙う相乗効果1号店の小平仲町店は、小平駅から徒歩10分の青梅街道に面する。精肉・青果などの生鮮品を