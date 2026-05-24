美しいラベンダー畑や極上のパウダースノーで知られ、国内外から多くの観光客が訪れる北海道・富良野市。雄大な自然に囲まれたこの場所での暮らしに、一度は憧れを抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。 しかし、いざ“移住”となると、やはり仕事や引っ越し費用などの経済的な不安がつきものです。そんな移住へのハードルをぐっと下げてくれる、頼もしいニュースが飛び込んできました。