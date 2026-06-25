フライングタイガー夏の新作アイテム10選！胸キュン必至の海モチーフ食器からキッズ大興奮の文房具までたっぷり紹介
北欧デンマーク発の雑貨ストア「Flying Tiger Copenhagen」(以下、フライングタイガー)に、心ときめく夏の新作アイテムが種類豊富に登場している。その数、なんと約200種類！今回はフライングタイガー表参道ストアにて開催されたストアツアーに、ウォーカープラス編集部が参加。フライングタイガーを運営するZebra Japan マーケティング&Eコマース部 PR担当・坂牧美紗さんのコメントを交えつつ、おすすめのアイテムを紹介しよう。
【写真】この夏おすすめ！フライングタイガー夏の新作アイテムをもっと見る
■全部そろえたい！北欧×海モチーフのテーブルウェア
まずは食卓を夏仕様にアップデートしてくれる、テーブルウェアをピックアップ。手書き風の優しいタッチで描かれた貝殻や魚が夏らしさを演出する「プレート」(770円/990円)と「ボウル」(880円/1100円)は、用途によって選べる2種類のサイズを展開。黄色、青、オレンジなどを組み合わせた鮮やかなマルチカラーや、北欧風のデザインにもフライングタイガーらしさが感じられる。
海辺のムードを手軽に取り入れられるおしゃれな食器たちは、電子レンジで使用できるのはもちろん、食洗機にも対応しており実用性も抜群！さらに価格もリーズナブルなので、家族全員の分をそろえやすいのもうれしい。
■可憐な花々が夏のパーティーを彩る「サマーフラワー」シリーズ
続いてもうひとつ、要注目のテーブルウェアを紹介。さわやかな水色と白を基調に、赤やピンクの花々が描かれた「プレート」(4枚セット770円)、「カップ」(4個セット550円)、「ペーパーナプキン」(16枚入り220円)は、夏のアウトドアやパーティーにぜひおすすめしたいアイテムだ。プレートとカップはプラスチック製なので、落として割ってしまう心配も無用。夏休みに子どもたちが集まる機会にも活躍しそう！
おしゃれなペーパーナプキンは、パーティーシーンのみならず、日常でも大活躍。「お弁当と一緒にランチバッグに1枚入れておくと、口を拭いたり、膝にかけたりといろいろ使えて便利です」(坂牧さん)
■テーマは朝食！目玉焼き&クロワッサンがかわいすぎ
朝食をテーマにした「ブレックファストクラブ」シリーズの中でも、ひときわ目をひくのが、にっこり笑顔の目玉焼きとクロワッサンが配されたアイテム。子どもはもちろん大人も思わず笑みがこぼれる、ポップなデザインに仕上がっている。
目玉焼きとクロワッサン、2種類のデザインがそろう「ランチバッグ」(各20枚入り275円)は、食材の保管はもちろん、さまざまなシーンで大活躍間違いなし！「小物入れとしても使っていただけるので、旅行のときにアクセサリーを入れたり、コード類を収納したり。プールへ行くとき、これにお金を直接入れて、お財布代わりにするのもおすすめです。あとは、ばらまき系のお土産を配るときにも便利です」(坂牧さん）
同じデザインのアイテムは、そのほかに「フードバッグ」(2枚セット550円)や「マイクロファイバークロス」(5枚セット385円)などが登場。繰り返し使えるフードバッグは、サイズが異なる2枚セット。マイクロファイバークロスは、マイクロファイバー素材が細かい汚れやホコリをしっかりキャッチしてくれる。
■キッズのハートわしづかみ！楽しさあふれるステーショナリー
この時期、フライングタイガーには新作のステーショナリーがめじろ押し坂牧さんによると、デンマークの学校は6月から夏休みに入り、8月に新学年がスタートするそう。夏休み中に新しく文房具をそろえる家庭が多いため、アイテムが充実しているのだという。
なかでも注目は、キッズに大人気のユニコーンと恐竜、2種類のデザインがそろう「多機能ペンケース」(各1540円)。ポップなイラストが目をひくペンケースは「ブレックファストクラブ」シリーズから発売されており、食パンやパンケーキ、目玉焼きなど朝食メニューも描かれている。ボタンを押すとさまざまな部分が開く仕様になっており、ポン！と飛び出す鉛筆削りなど、楽しさいっぱい。さらに、ペンケースの側面にカレンダーが付いているのも便利だ。
ユニコーンと恐竜の文房具はこのほかに、取り外し可能なふわふわのカバーが付いた「ノート」(各990円)、ぷっくりした見た目がかわいいシリコン製の「電卓」(各770円)などがラインナップ。すべて同じデザインでそろえたくなるかわいさだ。また、勉強に欠かせない鉛筆やボールペンも、使うたびに心が踊るユニークなデザインが勢ぞろい！
■お手頃価格で夏を満喫できる水遊びアイテム
続いて紹介するのは、キッズ向けの水遊びアイテム。フライングタイガーには、プチプラの水遊びアイテムが種類豊富に登場している。シンプルな操作で遊べるカラフルな「ウォーターキャノン」は、なんと220円！タコやサメのユニークなデザインの「ウォーターキャノン」(各330円)も登場しているので、見た目で選ぶのもおすすめ。また、アイスキャンディー型の「ウォータースプレイヤー」(385円)は、先端から水が噴き出す仕様。夏にぴったりのキュートなルックスで、撮影小物としても活躍しそう！
「繰り返し使える水風船」(5個セット880円)も要チェック。一般的な水風船は1度投げて割れたら終わりだが、こちらは繰り返し使えて経済的！ダイヤモンドのような形をしており、子どもの手にフィットしやすい。そのほか、水を含ませて投げると、水しぶきとともに飛んでいく「フライングディスク」(440円)や、水中に沈めて宝探しゲームを楽しめる「ダイビングダイヤモンド」(4個セット330円)など、水遊びを満喫できるアイテムがそろっている。
■夏休みに親子で作りたい！キーホルダーキット
こちらもキッズの夏休みにおすすめのアイテム。暑すぎて外遊びができない日や雨の日は、おうちでキーホルダー作りを楽しんでみてはいかが？「DIYキーリング」(3個セット550円/8個セット935円)は、見本のデザインを参考に、小さなブロックパーツを土台に並べていき、自分の手でキーホルダーを作れるキット。レトロなかわいさがたまらない、ピクセル画テイストのキーホルダーが完成する。
キーホルダーを作るキットはこのほかに「DIYキーリング(アイロンビーズ)」(440円)も用意。こちらはアイロンの熱でビーズ同士を接着させるタイプで、アルファベットのテンプレート入り。1箱でキーホルダーを5個作ることができる。これらのキットには、カバンなどに取り付けられるリングが付属しており、追加で購入する必要がないのもうれしい。
■くすみカラーがかわいいベビーグッズ
この夏、フライングタイガーに待望のベビーグッズが初登場！くすみ系のグリーンとピンクがかわいいラインナップだ。食べこぼしをキャッチしてくれる「お食事エプロン」(770円)をはじめ、テーブルに固定しやすく、スプーンですくいやすい「ボウル」(770円)や「仕切りプレート」(990円)、柔らかく投げたり落としたりしても安心な「スプーン」(440円)など、ベビーのお食事タイムに欠かせないアイテムがずらり。
「ストローマグ(逆流防止弁付き)」(1320円)は、ストローに逆流を防ぐ弁が付いており、漏れにくい設計。ストローを軽く噛むと飲めるようになっているので、ベビーの飲む力を自然にサポートしてくれる。ほかのアイテムと同様、ベビーグッズもリーズナブルな価格設定。「お求めやすい価格なので、同じカラーのアイテムをそろえてプレゼントするのもおすすめです」(坂牧さん)
■夏らしさ全開！カラフルなトロピカルシリーズ
夏らしさあふれるトロピカルな新作アイテムも盛りだくさん！スイカからレモン、グァバ、ドラゴンフルーツ、さらにはトウガラシまで、さまざまなモチーフのアイテムがそろっている。
なかでもインパクト抜群なのが、夏のフルーツの代表格・スイカをイメージした「ドリンクボトル(すいか)」(1100円)。ストラップが付いていて首から下げられるので、アウトドアやスポーツ観戦などに持っていけば、目をひくこと間違いなし！ドラゴンフルーツの形をした「ストロージャー」(660円)も、遊び心満点だ。
これらのほかに、バーベキューや日々の買い物で活躍する「保冷バッグ」(770円)、夏のティータイムをハッピーに彩ってくれる「マグ(スナックトレー付き)」(1540円)などが登場しており、目移り必至！
なお、フライングタイガーにカラフルなアイテムが多いのは、デンマークの日照時間も関係しているのだとか。「デンマークは冬の日照時間が短く、暗い時期が長いので、家で過ごす時間をハッピーにしてくれるカラフルなアイテムが多いんです。そして冬が終わると、貴重な夏を全力で楽しみます。そのため水遊びやレジャーで活躍するアイテムも充実しているんですよ」(坂牧さん)
■お気に入りの楽曲を記録できる新作も！大人気「100シリーズ」
心に残る100の出来事を記録できる「思い出日記」(495円)、これまでに読んだ本を100冊書き留めておける「読書日記」(495円)、好きな映画を100作品書き込める「映画日記」(495円)などが展開されている「100シリーズ」。シリーズ累計8万冊を突破した大人気の日記シリーズに、今回新たに仲間入りしたのが、音楽好き必見の「ソング日記」(495円)だ。
「ソング日記」はお気に入りの100曲を1冊にまとめることができ、曲名やアーティスト名とともに、曲にまつわる思い出も書き込むことができる。表紙もおしゃれなデザインなので、手に取るたびに気分が上がること間違いなし！
■推し活がもっと楽しくなるコレクションボックス&“ぬいポーチ“
最後に紹介するのは、推し活中の人必見の収納アイテム。大切なフィギュアなどをきれいに飾りつつ、整理整頓できるコレクションボックスは、2種類が展開されている。「コレクションボックス(積み重ね可)」(770円)は、黄色い台の上にグッズを並べ、透明なふたをかぶせて使用するタイプ。積み重ねることができるので、コレクションが増えてもすっきり収納できる。
もうひとつの「コレクションボックス」(1540円)は、これひとつでたくさんのグッズを飾れる大型サイズ。カラフルな3段の棚に、横開きの透明な扉が付いている。
これらのコレクションボックスに加え、お気に入りのぬいぐるみを汚すことなく持ち歩ける「キーチェーンポーチ(ぬいぐるみ用)」(440円)も販売中。推しのイメージカラーが黄色の人は特に要チェック！
なお、フライングタイガーでは全国の店舗とオンラインストアにて、サマーセール第1弾を2026年7月23日(木)まで開催中。外遊びアイテムや携帯ファンなど、これからの季節に活躍するアイテムも対象となっており、最大600商品がプライスダウン！お得なこの機会を、ぜひお見逃しなく。
取材・文＝水野梨香
※紹介している商品の一部は、提供された買い物チケットで購入。
※価格は配信時点のもので、変更となる場合があります。
※店舗により取扱商品が異なります。また、商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■全部そろえたい！北欧×海モチーフのテーブルウェア
まずは食卓を夏仕様にアップデートしてくれる、テーブルウェアをピックアップ。手書き風の優しいタッチで描かれた貝殻や魚が夏らしさを演出する「プレート」(770円/990円)と「ボウル」(880円/1100円)は、用途によって選べる2種類のサイズを展開。黄色、青、オレンジなどを組み合わせた鮮やかなマルチカラーや、北欧風のデザインにもフライングタイガーらしさが感じられる。
海辺のムードを手軽に取り入れられるおしゃれな食器たちは、電子レンジで使用できるのはもちろん、食洗機にも対応しており実用性も抜群！さらに価格もリーズナブルなので、家族全員の分をそろえやすいのもうれしい。
■可憐な花々が夏のパーティーを彩る「サマーフラワー」シリーズ
続いてもうひとつ、要注目のテーブルウェアを紹介。さわやかな水色と白を基調に、赤やピンクの花々が描かれた「プレート」(4枚セット770円)、「カップ」(4個セット550円)、「ペーパーナプキン」(16枚入り220円)は、夏のアウトドアやパーティーにぜひおすすめしたいアイテムだ。プレートとカップはプラスチック製なので、落として割ってしまう心配も無用。夏休みに子どもたちが集まる機会にも活躍しそう！
おしゃれなペーパーナプキンは、パーティーシーンのみならず、日常でも大活躍。「お弁当と一緒にランチバッグに1枚入れておくと、口を拭いたり、膝にかけたりといろいろ使えて便利です」(坂牧さん)
■テーマは朝食！目玉焼き&クロワッサンがかわいすぎ
朝食をテーマにした「ブレックファストクラブ」シリーズの中でも、ひときわ目をひくのが、にっこり笑顔の目玉焼きとクロワッサンが配されたアイテム。子どもはもちろん大人も思わず笑みがこぼれる、ポップなデザインに仕上がっている。
目玉焼きとクロワッサン、2種類のデザインがそろう「ランチバッグ」(各20枚入り275円)は、食材の保管はもちろん、さまざまなシーンで大活躍間違いなし！「小物入れとしても使っていただけるので、旅行のときにアクセサリーを入れたり、コード類を収納したり。プールへ行くとき、これにお金を直接入れて、お財布代わりにするのもおすすめです。あとは、ばらまき系のお土産を配るときにも便利です」(坂牧さん）
同じデザインのアイテムは、そのほかに「フードバッグ」(2枚セット550円)や「マイクロファイバークロス」(5枚セット385円)などが登場。繰り返し使えるフードバッグは、サイズが異なる2枚セット。マイクロファイバークロスは、マイクロファイバー素材が細かい汚れやホコリをしっかりキャッチしてくれる。
■キッズのハートわしづかみ！楽しさあふれるステーショナリー
この時期、フライングタイガーには新作のステーショナリーがめじろ押し坂牧さんによると、デンマークの学校は6月から夏休みに入り、8月に新学年がスタートするそう。夏休み中に新しく文房具をそろえる家庭が多いため、アイテムが充実しているのだという。
なかでも注目は、キッズに大人気のユニコーンと恐竜、2種類のデザインがそろう「多機能ペンケース」(各1540円)。ポップなイラストが目をひくペンケースは「ブレックファストクラブ」シリーズから発売されており、食パンやパンケーキ、目玉焼きなど朝食メニューも描かれている。ボタンを押すとさまざまな部分が開く仕様になっており、ポン！と飛び出す鉛筆削りなど、楽しさいっぱい。さらに、ペンケースの側面にカレンダーが付いているのも便利だ。
ユニコーンと恐竜の文房具はこのほかに、取り外し可能なふわふわのカバーが付いた「ノート」(各990円)、ぷっくりした見た目がかわいいシリコン製の「電卓」(各770円)などがラインナップ。すべて同じデザインでそろえたくなるかわいさだ。また、勉強に欠かせない鉛筆やボールペンも、使うたびに心が踊るユニークなデザインが勢ぞろい！
■お手頃価格で夏を満喫できる水遊びアイテム
続いて紹介するのは、キッズ向けの水遊びアイテム。フライングタイガーには、プチプラの水遊びアイテムが種類豊富に登場している。シンプルな操作で遊べるカラフルな「ウォーターキャノン」は、なんと220円！タコやサメのユニークなデザインの「ウォーターキャノン」(各330円)も登場しているので、見た目で選ぶのもおすすめ。また、アイスキャンディー型の「ウォータースプレイヤー」(385円)は、先端から水が噴き出す仕様。夏にぴったりのキュートなルックスで、撮影小物としても活躍しそう！
「繰り返し使える水風船」(5個セット880円)も要チェック。一般的な水風船は1度投げて割れたら終わりだが、こちらは繰り返し使えて経済的！ダイヤモンドのような形をしており、子どもの手にフィットしやすい。そのほか、水を含ませて投げると、水しぶきとともに飛んでいく「フライングディスク」(440円)や、水中に沈めて宝探しゲームを楽しめる「ダイビングダイヤモンド」(4個セット330円)など、水遊びを満喫できるアイテムがそろっている。
■夏休みに親子で作りたい！キーホルダーキット
こちらもキッズの夏休みにおすすめのアイテム。暑すぎて外遊びができない日や雨の日は、おうちでキーホルダー作りを楽しんでみてはいかが？「DIYキーリング」(3個セット550円/8個セット935円)は、見本のデザインを参考に、小さなブロックパーツを土台に並べていき、自分の手でキーホルダーを作れるキット。レトロなかわいさがたまらない、ピクセル画テイストのキーホルダーが完成する。
キーホルダーを作るキットはこのほかに「DIYキーリング(アイロンビーズ)」(440円)も用意。こちらはアイロンの熱でビーズ同士を接着させるタイプで、アルファベットのテンプレート入り。1箱でキーホルダーを5個作ることができる。これらのキットには、カバンなどに取り付けられるリングが付属しており、追加で購入する必要がないのもうれしい。
■くすみカラーがかわいいベビーグッズ
この夏、フライングタイガーに待望のベビーグッズが初登場！くすみ系のグリーンとピンクがかわいいラインナップだ。食べこぼしをキャッチしてくれる「お食事エプロン」(770円)をはじめ、テーブルに固定しやすく、スプーンですくいやすい「ボウル」(770円)や「仕切りプレート」(990円)、柔らかく投げたり落としたりしても安心な「スプーン」(440円)など、ベビーのお食事タイムに欠かせないアイテムがずらり。
「ストローマグ(逆流防止弁付き)」(1320円)は、ストローに逆流を防ぐ弁が付いており、漏れにくい設計。ストローを軽く噛むと飲めるようになっているので、ベビーの飲む力を自然にサポートしてくれる。ほかのアイテムと同様、ベビーグッズもリーズナブルな価格設定。「お求めやすい価格なので、同じカラーのアイテムをそろえてプレゼントするのもおすすめです」(坂牧さん)
■夏らしさ全開！カラフルなトロピカルシリーズ
夏らしさあふれるトロピカルな新作アイテムも盛りだくさん！スイカからレモン、グァバ、ドラゴンフルーツ、さらにはトウガラシまで、さまざまなモチーフのアイテムがそろっている。
なかでもインパクト抜群なのが、夏のフルーツの代表格・スイカをイメージした「ドリンクボトル(すいか)」(1100円)。ストラップが付いていて首から下げられるので、アウトドアやスポーツ観戦などに持っていけば、目をひくこと間違いなし！ドラゴンフルーツの形をした「ストロージャー」(660円)も、遊び心満点だ。
これらのほかに、バーベキューや日々の買い物で活躍する「保冷バッグ」(770円)、夏のティータイムをハッピーに彩ってくれる「マグ(スナックトレー付き)」(1540円)などが登場しており、目移り必至！
なお、フライングタイガーにカラフルなアイテムが多いのは、デンマークの日照時間も関係しているのだとか。「デンマークは冬の日照時間が短く、暗い時期が長いので、家で過ごす時間をハッピーにしてくれるカラフルなアイテムが多いんです。そして冬が終わると、貴重な夏を全力で楽しみます。そのため水遊びやレジャーで活躍するアイテムも充実しているんですよ」(坂牧さん)
■お気に入りの楽曲を記録できる新作も！大人気「100シリーズ」
心に残る100の出来事を記録できる「思い出日記」(495円)、これまでに読んだ本を100冊書き留めておける「読書日記」(495円)、好きな映画を100作品書き込める「映画日記」(495円)などが展開されている「100シリーズ」。シリーズ累計8万冊を突破した大人気の日記シリーズに、今回新たに仲間入りしたのが、音楽好き必見の「ソング日記」(495円)だ。
「ソング日記」はお気に入りの100曲を1冊にまとめることができ、曲名やアーティスト名とともに、曲にまつわる思い出も書き込むことができる。表紙もおしゃれなデザインなので、手に取るたびに気分が上がること間違いなし！
■推し活がもっと楽しくなるコレクションボックス&“ぬいポーチ“
最後に紹介するのは、推し活中の人必見の収納アイテム。大切なフィギュアなどをきれいに飾りつつ、整理整頓できるコレクションボックスは、2種類が展開されている。「コレクションボックス(積み重ね可)」(770円)は、黄色い台の上にグッズを並べ、透明なふたをかぶせて使用するタイプ。積み重ねることができるので、コレクションが増えてもすっきり収納できる。
もうひとつの「コレクションボックス」(1540円)は、これひとつでたくさんのグッズを飾れる大型サイズ。カラフルな3段の棚に、横開きの透明な扉が付いている。
これらのコレクションボックスに加え、お気に入りのぬいぐるみを汚すことなく持ち歩ける「キーチェーンポーチ(ぬいぐるみ用)」(440円)も販売中。推しのイメージカラーが黄色の人は特に要チェック！
なお、フライングタイガーでは全国の店舗とオンラインストアにて、サマーセール第1弾を2026年7月23日(木)まで開催中。外遊びアイテムや携帯ファンなど、これからの季節に活躍するアイテムも対象となっており、最大600商品がプライスダウン！お得なこの機会を、ぜひお見逃しなく。
取材・文＝水野梨香
※紹介している商品の一部は、提供された買い物チケットで購入。
※価格は配信時点のもので、変更となる場合があります。
※店舗により取扱商品が異なります。また、商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。
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