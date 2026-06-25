マイメロディ&クロミとザボディショップが再びコラボ！毎日のケアが楽しくなる限定アイテム

スキンケアタイムをもっと楽しくしてくれる、とっておきのコラボアイテムが登場します。イギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」から、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」を起用した限定パッケージのクレンジングバターが発売。森の妖精をイメージした特別なデザインと、愛され続ける使い心地を兼ね備えた注目のアイテムです♡

森の妖精になった限定デザインに注目

今回登場するのは、コラボレーション第2弾となる限定パッケージの「CA サンプチュアス クレンジングバター」。

幅広い世代から愛されるマイメロディとクロミが、森の妖精として描かれたキュートなデザインが魅力です。

ザボディショップが大切にしている「あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に寄り添う」というメッセージも表現されており、見ているだけで気分が上がる特別仕様に仕上がっています。

自分用としてはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。毎日のスキンケア時間が楽しみになるような、心ときめく限定デザインです。

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とろける使用感が人気のクレンジングバター

「CA サンプチュアス クレンジングバター」は、バームタイプのクレンジング料です。

まるでバターのようなテクスチャーが体温でなめらかにとろけ、オイル状へと変化。メイクや毛穴汚れをやさしく浮かせて落としてくれます。

クレンジング時の摩擦による肌への負担を軽減できるため、敏感に傾いた肌にも使いやすいのが特徴です。

また、保湿成分としてシアバター¹やオリーブ果実油²を配合。洗い上がりはつっぱりにくく、しっとりやわらかな肌へ導いてくれます。

多くのユーザーから高評価を集めているほか、ザボディショップのスタッフからも支持されている人気アイテムです。

*¹シア脂（エモリエント成分）

*²オリーブ果実油（エモリエント成分）

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CA サンプチュアス クレンジングバター（香り：カモマイル）

価格：90mL 3,080円（税込）／20mL 1,000円（税込）

香りはやさしく心地よいカモマイル。旅行やお試しにも便利な20mLサイズと、毎日のケアにたっぷり使える90mLサイズがラインアップされています。

全国のザボディショップ店舗では2026年6月25日（木）より先行予約を受付開始。2026年7月16日（木）から数量限定で発売されるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

限定コラボでスキンケア時間をもっと楽しく

マイメロディとクロミの愛らしい世界観と、ザボディショップの人気クレンジングが出会った今回の限定コラボ。

かわいいだけでなく、使い心地にもこだわったアイテムなので、毎日のクレンジングタイムがより特別な時間になりそうです。

数量限定販売のため、ファンの方はもちろん、ギフトを探している方もぜひチェックしてみてくださいね♪