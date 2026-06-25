「娘の友達のパパ」から届いた一通のLINE…ただの親同士の付き合いが恐怖に変わるまで
子どもの習い事をきっかけに、親同士の付き合いが始まることは珍しくありません。子ども同士が仲良くなれば、親同士も連絡先を交換したり、一緒に遊ぶ約束をしたりする。最初はごく普通の“ママ友付き合い”に見えたはずでした。
知人の体験談をベースに描かれた実録系コミック「娘の友達のお父さんに粘着されています！」の主人公のアカリは、娘の習い事で知り合ったユリと意気投合し、親子での交流も増えていきます。
なんで…？この人はなぜこんなことができるの？
マンガ「助けて！娘の友達のお父さんに粘着されています！」を読む
「ただのパパ友」だと思っていたのに-
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この人…変だよね？
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妻を思い通りに動かし、理不尽に責め立てる旦那。
何気なく鏡に視線を向けた瞬間、背後に立つ旦那さんの姿が映り込んだ。
なぜトイレの前にいるのか。理解が追い付きません。
「自分の都合のいいように脳内変換してしまう人」が、"娘の友達のパパ"だった。その恐怖は、知っている人だからこそ逃げ場がない。
「保護者の距離感」にモヤッとしたことがある人、ストーカー加害者の心理に興味がある人はぜひ。
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(NAPBIZブログスタッフ)