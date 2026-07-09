千鳥・ノブスポーツ報知

「パスを出しておけば絶対に決める」千鳥・ノブがメッシに言及

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 千鳥のノブが9日、フジテレビ系W杯特番にMCとして生出演した
  • メッシを支えるアルゼンチン代表の戦い方を小野伸二さんらが解説し話題に
  • ノブは「ダウンタウンさんと吉本みたいなもん」と例えて納得してみせた
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