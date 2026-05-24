日本Sで東尾修から安打…「まだ1年くらいできる」と思い車を購入「終わり」は突然やってきた。元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は1988年限りで現役を引退した。ドラゴンズ一筋10年間で区切りとなったが、当初は“プロ11年目”に向けて、やる気満々だったという。それが幻になった。選手を続けることができなかった。浜松で行われた秋季キャンプメンバーに入って参加したところで、星野仙