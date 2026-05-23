新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「麻雀チャンネル」において、「第２回全国高等学校麻雀選手権大会」を初めて独占生中継する。 「全国高等学校麻雀選手権大会」は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の発展などを背景に、競技として麻雀に取り組む若い世代が増えていることを受け、2025年に創設された大会。昨夏の第１回大会は、全国180校から286チーム572人が参加、東京都立小石川中等教育学校のチームが