109球の力投→中1日で7回94球…大商大・星野世那の快投劇「肩と肘には毎晩カイロを貼っています」。投手なら登板後はアイシング――。そんな常識とは少し異なるケアを続ける大商大の今秋ドラフト候補左腕・星野世那投手（4年）が、全日本大学野球選手権で驚異のタフネスぶりを見せている。8日の1回戦で109球を投げながら、中1日で迎えた10日の東日本国際大との2回戦でも7回94球を投げて1安打無失点。プロ注目左腕の強さの秘密は、