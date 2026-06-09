4年生の山下琉斗はリーグ戦で1番を務めるも“降格”第75回全日本大学野球選手権記念大会が8日に開幕した。東京ドームでの第1試合は、天理大（阪神大学野球連盟）が3-2で共栄大（東京新大学野球連盟）に逆転勝ちし、2回戦進出を果たした。「9番・中堅」でスタメン出場した山下琉斗外野手（4年）が、独特の“武器”を存分に生かして勝利に貢献した。スタンドが騒然となった。両チーム無得点で迎えた、天理大の3回の攻撃。山下は1