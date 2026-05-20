タティスJr.が強烈な送球もソン・ソンムンがカット【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）パドレスは19日（日本時間20日）、本拠地でドジャースと対戦し、4-5で敗れた。同点の9回に守護神のメイソン・ミラー投手を起用したが、自らの牽制悪送球をきっかけに勝ち越し点を許した。その中で、決勝点にかかわったソン・ソンムン内野手のプレーが物議をかもしている。「3Aに送れ！」など、米ファンからは批判