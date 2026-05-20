ホ軍が村上とイチロー氏の対面の様子を投稿【MLB】Wソックス 2ー1 マリナーズ（日本時間20日・シアトル）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で出場した。試合前にはマリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏との対面が実現し、ファンも「胸熱すぎる」と反応している。ホワイトソックスが公式X（旧ツイッター）で伝えており、「MuneIchi