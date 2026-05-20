スポーティな外観と走りを両立国内4メーカーが製造・販売するバイクの中には、海外市場でのみラインナップされている魅力的なモデルが存在します。ここではヤマハのインドネシア法人であるPT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturingが2026年1月22日に発表したアンダーボーンフレーム採用のスポーツスクーター「Aerox Alpha Turbo（アエロックス・アルファ・ターボ）」の特別仕様車「Aerox Alpha Turbo 70th LIVERY」について取