スポーティな外観と走りを両立

国内4メーカーが製造・販売するバイクの中には、海外市場でのみラインナップされている魅力的なモデルが存在します。

ここではヤマハのインドネシア法人であるPT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturingが2026年1月22日に発表したアンダーボーンフレーム採用のスポーツスクーター「Aerox Alpha Turbo（アエロックス・アルファ・ターボ）」の特別仕様車「Aerox Alpha Turbo 70th LIVERY」について取り上げます。

【画像】超カッコイイ！ これがヤマハ「Aerox Alpha Turbo 70th LIVERY」です！ 画像で見る（28枚）

Aerox Alphaシリーズのデザインには、ヤマハのスーパースポーツモデル「YZF-R1M」が備える鋭くシャープなラインが取り入れられており、よりスポーティな印象に仕上げられています。

フロントマスクはシャープで威圧感のある表情を持ち、明るく集中した光を照射するデュアルプロジェクターLEDヘッドライトを搭載しています。テールランプをはじめとする灯火類にはフルLEDライティングシステムが採用されており、スポーティなイメージを高めながら、視認性と走行時の安全性向上にも貢献しています。

エンジンには、ターボのような加速感をもたらすヤマハ・エレクトリックCVT（YECVT）技術を備えた排気量155ccの最新世代「Blue Core」VVA（可変バルブ）エンジンが搭載されています。YECVTは加速・減速時のレスポンスを向上させる技術で、「TURBOライディングモード」と「TURBO Y-Shift」という2つの機能を持ちます。TURBOライディングモードは、市街地走行に向く「Tモード」と、加速性能が求められる郊外走行などに適した「Sモード」を選択できる仕様です。TURBO Y-Shiftはボタン操作によって「low」「medium」「High」の3段階で加速フィーリングを調整できます。

足回りも強化されており、フロントサスペンションはインナーチューブ径が拡大され、リアにはサブタンク式サスペンションを採用することで安定性の向上が図られています。ブレーキはフロント・リア共にディスクブレーキを装備したダブルディスクブレーキ仕様で、ABSやトラクションコントロールシステムと組み合わせることで最適な制動制御を実現しています。

そのほか、ハンドリング安定性を高めるパフォーマンスダンパー、急ブレーキ時に方向指示器を高速点滅させる緊急停止信号機能、スポーティな印象を演出するスペシャルカバーマフラーなども装備されています。

インストルメントパネルには、TFT インフォテインメントディスプレイを備えたフル LCD スピードメーターを採用しており、「スタンダード」「ダイナミック」「スポーツ」の3種類から表示モードを選択できます。また、周囲の照明条件に応じてディスプレイの明暗を自動で切り替える機能も搭載されています。

さらに、ヤマハのモーターサイクル用スマートフォンアプリ「Y-connect」と連携することで、メッセージや電話の着信通知の表示、Google マップを活用したターンバイターン方式のナビゲーションの使用も可能となっており、ライダーのコネクティビティをしっかりとサポートしています。

Aerox Alpha Turbo 70th LIVERYはヤマハの創立70周年を記念した特別モデルであり、専用のエンブレム、カラー、デザインが与えられています。同社の歩みと偉大な達成を体現しながら、独自のアイデンティティを主張する一台として存在感を放つモデルといえるでしょう。価格は3955万ルピア（約35万円／2026年5月中旬のレート）に設定されています。

なお、Aeroxは日本への正規導入も予定されており、2026年春に開催された「東京・大阪・名古屋モーターサイクルショー」でその姿を披露しています。