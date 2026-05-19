「Click Click Click」はアムステルダムを本拠地とするインタラクティブデザインスタジオ「Moniker」のゲーム作品です。どんなゲームなのか、実際にプレイしてみました。Clickhttps://clickclickclick.click/サイトにアクセスすると、白い画面の中央に大きな緑色のボタンが表示されます。ボタンにはそのまま「Button」と書かれており、左上には「please click the button(ボタンをクリックしてください)」というテキスト。ただボタ