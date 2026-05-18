銀座にあるポーラ ミュージアム アネックスは、上田暁子氏、石塚元太良氏、森本啓太氏によるグループ展「上田暁子 石塚元太良 森本啓太『Worlding − No Oars, No Shore,』」を、6月12日(金)〜7月5日(日)の会期で開催する。入場料は無料だ。「Worlding − No Oars, No Shore,」について「Worlding − No Oars, No Shore,」は、「世界はどのように立ち現れるのか」を出発点に、上田氏、石塚氏、森本氏がそれぞれ異なる手法で向き合