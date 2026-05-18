【東京都中央区】「ポーラ ミュージアム アネックス」で、上田暁子氏ら3名によるグループ展を開催



銀座にあるポーラ ミュージアム アネックスは、上田暁子氏、石塚元太良氏、森本啓太氏によるグループ展「上田暁子 石塚元太良 森本啓太『Worlding − No Oars, No Shore,』」を、6月12日(金)〜7月5日(日)の会期で開催する。

入場料は無料だ。

「Worlding − No Oars, No Shore,」について

「Worlding − No Oars, No Shore,」は、「世界はどのように立ち現れるのか」を出発点に、上田氏、石塚氏、森本氏がそれぞれ異なる手法で向き合った展覧会。上田氏は色彩や形態の変化を通して、像が現れかけては崩れていく過程や、出来事が生まれる瞬間を描き出し、石塚氏は写真表現を基点に、光や素材の扱いを拡張しながら、時間や空間が重なり合う感覚を提示する。森本氏は古典絵画を参照しつつ、都市の日常的な風景を描き、「光」を手がかりに現代の現実と歴史的な奥行きを重ね合わせ、見ることや認識のあり方を問いかける。

会場では、性質の異なる三つの世界が互いに接続されることなく並置されるが、それらを同時に体験することで、鑑賞者の中に新たな関係や見え方が生まれる。

「一本の紐が揺れ、波のように広がり、折り重なっていくなかで無数の襞が生まれ、その折り目ごとに異なる世界が現れる――」。

同展ではこうした動きに着目し、ひとつに定まらず揺らぎ続ける世界のかたちを示す。

なお、諸事情により内容が変更になる場合がある。ギャラリーHPで最新の情報を確認の上で来場しよう。

3人のプロフィールをチェック

3人のプロフィールを紹介しよう。

[caption id="attachment_1612175" align="aligncenter" width="600"] 『着地知らず』 130 x 200 cm, Oil on linen, 2026[/caption]

[caption id="attachment_1612176" align="aligncenter" width="574"] 『測量士の馬』38 x 45.5 cm, Oil on linen, 2026[/caption]

上田暁子氏は、1983年京都府生まれ。2006年武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。2020年ブリュッセル王立芸術大学院絵画科修士課程、2023年同大学院の石版画科修了。上田氏は絵画を単なる再現や表象の手段とは捉えず、何かの事象が変質・変容していく過程やその瞬間、あるいはその成り行きの表現手段として追求する。

初期作品でみられたような、静止した画面の中に時間や動きや出来事の連続性を定着させる試みは、近年予測不能な変化や即興性を取り入れた既視感と未視感との往還へと発展している。

[caption id="attachment_1612177" align="aligncenter" width="594"] 『Middle of the Night #008』 96.0 x120.0 cm, C-type print, 2023/2026[/caption]

[caption id="attachment_1612178" align="aligncenter" width="358"] 『Perrito Moreno Glacier #001』35.0x42.0 cm, C-type print, 2015/2026[/caption]

石塚元太良氏は1977年、東京生まれ。2004年に日本写真協会賞新人賞を受賞し、その後2011年文化庁在外芸術家派遣員に選ばれる。

初期の作品では、ドキュメンタリーとアートを横断するような手法を用い、その集大成ともいえる写真集『PIPELINE ICELAND / ALASKA』(講談社刊)で2014年度東川写真新人作家賞を受賞。近年は、暗室で露光した印画紙を用いた立体作品や、多層に印画紙を編み込んだモザイク状の作品など、写真が平易な情報のみに終始してしまうSNS時代に写真表現の空間性の再解釈を試みている。

[caption id="attachment_1612180" align="aligncenter" width="374"] 『Searching For Home』 194.0 x 162.0cm, Acrylic & Oil on Linen over Panel, 2021[/caption]

[caption id="attachment_1612179" align="aligncenter" width="362"] 『Long Day』Acrylic and oil on linen,162.0 × 130.3 cm, 2023[/caption]

森本啓太氏は1990年大阪生まれ。2006年にカナダへ移住し、2012年オンタリオ州立芸術大学(現・OCAD大学)を卒業。カナダで活動したのち、2021年日本に帰国。現在は東京を拠点としている。バロック絵画や20世紀初頭のアメリカン・リアリズム、そして古典的な風俗画の技法やテーマに強い関心をもち学んできた森本氏は、これらの伝統を参照し、ありきたりな現代の都市生活のワンシーンを特別な物語へと変貌させる。

象徴的に「光」を描くことによって、その神聖で普遍的な性質を消費文化の厳しい現実と融合させ、歴史のもつ深みと現代的な複雑さが共鳴する作品を生み出している。

この機会に「Worlding − No Oars, No Shore,」に足を運んでみては。

■上田暁子 石塚元太良 森本啓太「Worlding − No Oars, No Shore,」

期間：6月12日(金)〜7月5日(日) ※会期中無休

時間：11:00〜19:00 ※入場は18:30まで

会場：ポーラ ミュージアム アネックス

住所：東京都中央区銀座 1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

ポーラ ミュージアム アネックス 公式HP：https://www.po-holdings.co.jp/m-annex/index.html

(ソルトピーチ)