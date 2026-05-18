ロックバンドのAliAのメンバーや平地孝次らが手掛けるエモーショナルな楽曲と、圧倒的な歌唱力を駆使した熱量高いパフォーマンスでアイドルシーンにて急速に注目を集め、2025年12月にメジャーデビューした4人組、yosugala。新たなステージで放つニューEP『No Border』は、彼女たちの変わらない信念と、境界線や限界を定めずどこまでも進化していく覚悟を刻んだ一枚だ。【撮り下ろし写真を見る】さらに5月6日には、同EPに表題曲を提