吉川聖菜さんの特技は変顔今季もエスコンフィールドでの試合を盛り上げる北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは宮崎莉緒さん、山本蘭加さん、吉川聖菜さんを取り上げる。◇宮崎莉緒さん在籍2年目の宮崎莉緒（みやざき・りお）さんは静岡県出身、10月5日生まれ。ニックネームは「りおちゃ、りおりお」。趣味は旅行プラン作り。大好きなものは「球団チア」で「他球団のチアのSNSも