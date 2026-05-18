成瀬は16日に負傷の三森に代わり緊急出場、17日はスタメンで1安打■巨人 1ー0 DeNA（18日・東京ドーム）DeNAは17日、東京ドームで行われた巨人戦に0-1で敗れ、3連敗を喫した。ドラフト5位の成瀬脩人内野手が「7番・二塁」でスタメン出場し、5回の第2打席で左前打を放った。牧秀悟内野手の負傷により4月25日に1軍昇格。NTT西日本時代から定評のあった安定感のある守備に加えて、打撃面でも大村巌1軍打撃育成コーチが「大したもん