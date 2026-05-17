村上宗隆とマイク・バシルの関係性【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で出場し、メジャー移籍後初となる1試合2本塁打など、3打数2安打3打点、1四球だった。試合後には米メディアも注目するベンチでの“謎儀式”を行う相棒について言及し、その効果は「100％」と即答した。村上は3回1死、右腕タイヨンの外角高め