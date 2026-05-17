バシルからかけられた「魔法」が話題【MLB】Wソックス - カブス（日本時間17日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたカブス戦に「2番・一塁」で先発出場。7試合ぶりとなる16号ソロを放つと、5回にも2打席連発の17号を叩き込んだ。本塁打数でリーグトップのアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を超え、再びトップに立った。驚愕のアーチの直前、ベンチでは“ある儀式”が行わ