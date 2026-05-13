とちぎテレビ 芳賀町に拠点を置く、ソフトボール女子ＪＤリーグのホンダリヴェルタは、１５日から宇都宮市の清原球場で、今シーズン初めてのホーム３連戦を戦います。現在東地区４位につけ、優勝を目指して戦う選手たちに意気込みを聞きました。 ソフトボール女子ＪＤリーグのホンダリヴェルタは、今シーズン「ＷｘＯＮＥ 進化を加速」をスローガンに掲げ、初のレギュラ