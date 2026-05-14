J1百年構想リーグ地域リーグ第12節町田 0 (0(4PK2)0) 0 東京V19:03 キックオフ町田GIONスタジアム入場者数 7,624人試合データリンクはこちら試合前に降り始めた雨は東京Vにとって不利な要素となった。試合の立ち上がりから町田の強力3トップ、テテ・イェンギ、ナ・サンホ、エリキに押された東京Vは守備に追われる時間が多くなる。東京Vは粘り強く対応するが、どうしても重心は後ろへ。ボールを奪って前に出ようとするが、濡