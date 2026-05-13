NZドル、2年インフレ予想後少し下げる＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで落ち着いた動き、、朝からのレンジは0.7231-0.7248にとどまった。対円では114円台前半推移。ドル円が157円台後半でもみ合いとなっており、対円でも動きが乏しかった。朝からのレンジは114.02－114.25。 NZドルは12時の2年インフレ予想後に売りがやや優勢となった。2年インフレ予想自体は強まっていたが、四半期政策金利見通しが低く、5月27日