元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）と妻でタレントの丸高愛実（35）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。夫が長女に贈ったプレゼントを明かした。2016年12月に結婚し、現在7歳長女、4歳次女、1歳長男の3人の子供を育てている夫妻。同番組で、子供を甘やかす夫の困ったエピソードとして「小学生になったばかりの長女にブランド物のリップをプレゼント」とのお題が発表されると、MCの「ハライチ」