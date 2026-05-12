ソフトバンクからDeNAへのトレードが決まった尾形崇斗投手（26）が12日、みずほペイペイドームで報道対応した。朝7時半に球団から連絡が入ったという。突然のトレードとなったが「ベースターズの取り組みやテクノロジーの使い方を見ていて、自分の方向性とマッチしているチームだなと感じました」と話した。今季はキャンプから先発転向に挑戦。直近は救援に回っていたが、新天地では先発としての働きが期待されているようだ