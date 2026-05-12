DeNAは12日、山本祐大捕手（27）とソフトバンクの尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の交換トレードを発表した。山本はDeNAの正捕手として今季28試合に出場し、打率・227、1本塁打、8打点。24年には108試合で打率・291をマークした。山本は横浜スタジアムで会見。「今日の朝、球団に来てくれと言われて。凄くビックリしています。そういうこともあるのがこの世界なので。僕が成長させてくれることを一番に考えてくれ