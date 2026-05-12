お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が11日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。父について語った。同番組は「特別企画カカロニ栗谷童貞芸人が1年後、父になる」として、栗谷に160日間密着したVTRを放送した。冒頭、栗谷がスタジオに登場し「子供が生まれました」と第1子の誕生をMCの千鳥・大悟らに報告。VTRでは昨年11月の結婚から半年に渡り栗谷に密着、婚姻届提出後の様子や、ウエディン