はなまるうどん、総重量約1キロ「爆坦々」期間限定発売へ 限定29食が290円で食べられる店舗も
はなまるうどんを展開するはなまるは12日、累計500万食を突破した人気メニュー「冷やし担々」をベースに開発した総重量約1キロ・肉総重量約340グラムの「爆担々」を全国で期間限定販売すると発表した。
【写真】すごっ！爆坦々が290円で食べられる店舗
全国で期間限定販売されるのは「冷やし担々」から生まれた総重量約1キロの看板メニュー「爆担々」。「爆担々」は累計500万食を突破し、はなまるうどんを代表する人気メニューへ成長した「冷やし担々」をベースに開発された一杯。コシのある讃岐うどんと濃厚な担々の味わいの組み合わせは、多くの客から支持を集めており、その魅力をさらに突き詰める形で誕生した。
総重量約1キロ・肉総重量約340グラムという圧倒的なボリュームで仕上げた商品は、“満足感のある一食”としての価値を体現する存在。全国で5月13日〜6月3日に期間限定販売する。中は1380円、大は1600円となる。
累計500万食を突破した「冷やし担々」は、濃厚でありながら食べやすい味わいと、コシのある讃岐うどんとの相性の良さから、多くの客に支持されてきた定番メニュー。今年は、通例であった夏の期間限定販売ではなく、客からの要望に応え、「春夏秋」の3シーズン楽しめる“新定番”のレギュラーメニューとして展開する。
花椒（ホアジャオ）の爽やかな香りとしびれ、胡麻のコク、旨みに加え、味の決め手となる特製の肉味噌醤（ジャン）を合わせることで、本格的な担々麺の奥行きある味わいをはなまる流に表現した一杯。冷たく締めたうどんのしっかりとしたコシに、濃厚でコク深い胡麻だれ、香り立つスパイス、そして旨み豊かな肉味噌醤が絡み合うことで、つるりとした喉ごしと食べ応えを同時に実現。本格感のある味わいでありながら、最後まで食べ進めやすい絶妙なバランスも魅力となっている。
13日に既存店舗が刷新される、肉を主役に据えた新コンセプト店舗「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」では、オープンを記念し、爆坦々など対象メニューを13〜16日に各日29食限定で税込290円にて提供する「29食限定・290円キャンペーン」を実施予定としている。
【写真】すごっ！爆坦々が290円で食べられる店舗
全国で期間限定販売されるのは「冷やし担々」から生まれた総重量約1キロの看板メニュー「爆担々」。「爆担々」は累計500万食を突破し、はなまるうどんを代表する人気メニューへ成長した「冷やし担々」をベースに開発された一杯。コシのある讃岐うどんと濃厚な担々の味わいの組み合わせは、多くの客から支持を集めており、その魅力をさらに突き詰める形で誕生した。
累計500万食を突破した「冷やし担々」は、濃厚でありながら食べやすい味わいと、コシのある讃岐うどんとの相性の良さから、多くの客に支持されてきた定番メニュー。今年は、通例であった夏の期間限定販売ではなく、客からの要望に応え、「春夏秋」の3シーズン楽しめる“新定番”のレギュラーメニューとして展開する。
花椒（ホアジャオ）の爽やかな香りとしびれ、胡麻のコク、旨みに加え、味の決め手となる特製の肉味噌醤（ジャン）を合わせることで、本格的な担々麺の奥行きある味わいをはなまる流に表現した一杯。冷たく締めたうどんのしっかりとしたコシに、濃厚でコク深い胡麻だれ、香り立つスパイス、そして旨み豊かな肉味噌醤が絡み合うことで、つるりとした喉ごしと食べ応えを同時に実現。本格感のある味わいでありながら、最後まで食べ進めやすい絶妙なバランスも魅力となっている。
13日に既存店舗が刷新される、肉を主役に据えた新コンセプト店舗「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」では、オープンを記念し、爆坦々など対象メニューを13〜16日に各日29食限定で税込290円にて提供する「29食限定・290円キャンペーン」を実施予定としている。