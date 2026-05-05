徐々に気温が上がり、夏の気配を感じる季節になってきました。本格的な暑さや梅雨が到来する前に揃えておきたいのが、快適な夏をサポートしてくれる最新家電です。今回は、ソニーやダイソンといった人気ブランドから、3万円以下という手頃な価格感で手に入る、注目の夏向け家電5選をご紹介します！ シリーズ史上最強の冷却力！ 保持力も向上したソニーの「着るクーラー」 「REON POCKET PRO Plus」は、 同シリーズ史上最強を