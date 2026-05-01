旭川観光の目玉である『旭川市旭山動物園』。その夏期開園を心待ちにしていた多くの旅行者が落胆するなか、いち早く動いたのが『OMO7旭川（おも） by 星野リゾート』でした。 2026年4月29日（水）から5月10日（日）までの期間で緊急開催された“動物の魅力を再発見する特別プログラム”。その裏側には、単なるホテルのサービスを超えた、動物園への強いリスペクトとお客様への熱い想いがありました。 今回は、本企画