片付けを習慣化して続けるための工夫をご紹介します。教えてくれたのは、20年間汚部屋で暮らしていた、片付け収納スペシャリストのおさくさん。片付ける場所や時間の使い方を見直したことで、わずか6か月で家全体が片付いたそうです。詳しく伺いました。元汚部屋暮らしでも片付けが続く、3つの工夫20年以上ものにあふれた部屋で暮らしてきました。何度か「片付けよう」と思ったことはあったけれど、どこから手をつければいいかわか