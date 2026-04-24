コンラッド東京は、「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ〜夏の北海道〜」を5月11日から9月4日まで開催する。選べるメインは北の大地牛のグリル（プラス1,000円）、特大あさり・北海シマエビ・クロソイを使ったブイヤベース、カニのベニエとウニのリゾットを合わせたキンキの鱗焼き、北海道産カスベのムニエル、北海道産チキンとチョリソーのカチャトーラの5品。ビュッフェにはミニいくら丼、味噌バターあさりラーメン、ミズダ