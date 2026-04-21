（森本アナウンサー）「みなさんはこの言葉をご存じでしょうか？『高度外国人材』」 （森本アナウンサー）「外国人労働者の区分のひとつで、これまでの学ぶことが目的の技能実習生や特定技能と違い、職業に就く時点で高い専門性や学歴を有します」「企業で総合職や技術職で長期に活躍でき、将来的に管理職にもなり得る人材のことです」「『高度外国人材』徳島で今、増えている高度外国人材の実情を取材しました」