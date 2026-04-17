プロ野球・千葉ロッテマリーンズの本拠地「ZOZOマリンスタジアム」（千葉市美浜区）の新築移転に関する事業協力者の優先交渉権者にイオンモール株式会社が選ばれた。これは千葉市が3月31日、発表したもので、イオンモールは移転予定地に近接する「イオンモール幕張新都心」を運営している。 3事業者から応募があり、イオンモールは新スタジアム予定地の幕張新都心エリアの回遊性、アクセス性の向