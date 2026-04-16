アルテミスに盛り上がらない米国米航空宇宙局（NASA）の宇宙船「オリオン」は4月10日、アルテミス計画による半世紀ぶりの有人飛行での月周回を終えて、米西部カリフォルニア州沖に着水した。1970年のアポロ13号を上回り、人類最遠地点に到達したにもかかわらず、米国内での盛り上がりに欠けていたと言わざるを得ない。【写真】猛批判を受け即削除…トランプ氏が投稿した“イエス・キリスト風”のAI自画像米国民がこの快挙を手