年齢を重ねると、急に手もちの服が似合わなく感じ、あせって服を買っても失敗してしまうことも。2児の母で、服やメイクのイラストを手がけるヤベミユキさん（44歳）もそのひとり。そんなヤベさんが、悩んでたどり着いた、この10年で変化した「おしゃれの基準」についてつづります。40代、なにを着ても似合わないことにショック…この10年で、おしゃれとの向き合い方が変わったなと思います。【写真】GUのスウェットを着たヤベミユ