年齢を重ねると、急に手もちの服が似合わなく感じ、あせって服を買っても失敗してしまうことも。2児の母で、服やメイクのイラストを手がけるヤベミユキさん（44歳）もそのひとり。そんなヤベさんが、悩んでたどり着いた、この10年で変化した「おしゃれの基準」についてつづります。

40代、なにを着ても似合わないことにショック…

この10年で、おしゃれとの向き合い方が変わったなと思います。

【写真】GUのスウェットを着たヤベミユキさん

40歳に入った頃、服と顔まわりがどこかちぐはぐになり、それまでのおしゃれが急に似合わなくなりました。

おしゃれや美容にお金をかければ、なにかが変わる気がして、服を買って、美容院に行って、気になるものはひととおり試してみました。

でも、どれだけ外側にお金と時間をかけても、なぜか満たされない。

むしろ、「これでも違う」「まだたりない」と、たりないものばかりが増えていく感覚でした。

たりないより、「今あるもの」に目を向けてみた

今思えば、40歳がいちばん、外側に答えを求めていた時期だったのかもしれません。欲しいもの、なりたい自分がよくわからくなっていました。

そうなっていた原因は、うまくいかなかったことや、思うように整わなかった経験の積み重ねでした。間に合わせで買ったものや着たものでとりつくろい、自分の変化を見て見ぬふりをしていたんです。

そう気がついてからは、少しずつ、おしゃれの基準が変わっていきました。

「足すこと」では埋まらないなら、「整える」方向に。服を増やすより、今あるものを整える。髪や清潔感、サイズ感もそうですし、体や姿勢も。

そういうものを整えることで、意外と人はきちんと見えるし、自分も安心できる。少したりないくらいのほうが、ちょうどよく感じることも。

めっきがはがれたように感じていた自分も、土台を整えれば、ちゃんと立て直せるんだとわかりました。

普段着はGUのスウェットとパールがあればいい

たとえば去年の春。卒業式と入学式が重なり、なにを着るかで悩みました。

新しくそろえることも考えましたが、最終的に選んだのは、ネイビーのパンツと白ブラウス。何度か着ている、見慣れた服です。

でも、髪を整え、サイズを見直し、きちんとした靴とバッグを合わせると、それだけで十分でした。

さらに、44歳の今、普段はGUの黒いスウェットにパール、シニヨンがあればいい。私にとってのおしゃれは、そういうものに変わってきています。

この10年で、見栄や外側を飾ることから、少しずつ内側や暮らしを整える方向へと気持ちが変わってきました。

よく見せることより、等身大。その上で、少し整える。それが、今の私のおしゃれの基準です。