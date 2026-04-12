冬の間にこわばった体はさまざまな部分で「めぐり」が悪くなり、春不調に陥りがち。気になる症状とつながる内臓を5つにグループ分け。体を活性化させるツボ回しとストレッチで全身の流れをめぐらせれば、体も心も軽く！ 今すぐ始めて不快症状をクリアにしよう。気・血・水のめぐりを促して内臓からすこやかに便秘やむくみ、イライラや無気力といった、anan世代にも多い不調は、整体師の永井峻さんによると「内臓の機能低下とめぐり