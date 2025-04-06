4月6日（日）夜11時45分からテレ東系にて放送開始＆各配信プラットフォームにて配信となるオリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』。第1話の先行カットとあらすじが公開された。『LAZARUS ラザロ』は2025年放送＆配信開始予定のオリジナルアニメ。監督：渡辺信一郎（『カウボーイビバップ』）、キャラクターデザイン：林明美（『BANANA FISH』）、アクション監修：チャド・スタエルスキ（『ジョン・ウィック』）、制作：MAPPA（『呪術