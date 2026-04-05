春のご褒美スイーツを楽しみたい方に♡リンツのスプリングコレクション第2弾として、抹茶の魅力を贅沢に味わえる特別シリーズが登場しました。繊細な香りと奥深い旨み、ほろ苦さが重なり合う抹茶と、リンツならではのなめらかなチョコレートが絶妙に調和。日常のひとときをワンランク上の時間へと導いてくれる、春限定のスイーツコレクションです♪ 抹茶の魅力を引き出した上質な味わい 「Lind