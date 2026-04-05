リンツ スプリングコレクション♡抹茶スイーツで贅沢時間

春のご褒美スイーツを楽しみたい方に♡リンツのスプリングコレクション第2弾として、抹茶の魅力を贅沢に味わえる特別シリーズが登場しました。繊細な香りと奥深い旨み、ほろ苦さが重なり合う抹茶と、リンツならではのなめらかなチョコレートが絶妙に調和。日常のひとときをワンランク上の時間へと導いてくれる、春限定のスイーツコレクションです♪

抹茶の魅力を引き出した上質な味わい



「Lindt de MATCHA」コレクションは、日本の伝統素材である抹茶を主役にしたシリーズ。

繊細な香りと深みのある味わいを丁寧に引き出し、ミルキーなチョコレートと組み合わせることで、やさしく広がる余韻を楽しめます。

なめらかな口どけとともに、抹茶の風味がふんわりと広がる感覚は、まさに贅沢そのもの。春の軽やかな空気感にぴったりの上品なスイーツです。

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バリエーション豊富なラインナップ



今回のコレクションでは、シーンに合わせて選べる多彩なアイテムが揃っています。

「抹茶リンドールアソート＆ショコラサンドバッグ」1,500円（税込）は、気軽なギフトにもぴったりなサイズ感。

「抹茶リンドールアソート20個入」3,980円（税込）は、家族や友人とシェアするのにもおすすめです。

さらに「抹茶ショコラスイーツ＆リンドールアソート」は14個入4,300円、18個入5,400円（税込）とボリューム感も十分。

「ショコラバウムクーヘン 天空の抹茶®」4,300円（税込）は、特別な日のギフトにもぴったりの一品です。

ギフトにも嬉しい華やかなデザイン



母の日に向けた限定コレクションも展開され、ブーケをイメージした華やかなパッケージが魅力。

「リンドール ミニブーケボックス」2,900円、「リンドール ブーケボックス」3,980円（税込）など、見た目も美しいギフトが揃います。

開けた瞬間に広がるカラフルなチョコレートは、贈る相手の心をやさしく彩ってくれるはずです。

リンドール&ショコラスイーツアソート 17個入

価格：4,400円（税込）

春のひとときを彩るご褒美に♡



リンツのスプリングコレクションは、味わい・見た目・特別感のすべてを楽しめる贅沢なシリーズ♡抹茶の奥深い魅力とチョコレートのなめらかさが重なり、日常の中に小さな幸せを届けてくれます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。春のひとときを、上質なスイーツとともにゆっくり楽しんでみてくださいね♪