女優の永野芽郁(26)が21日、インスタグラムを更新し、近況と近影をファンに届けた。 【写真】透き通る肌でにっこりほほ笑む永野、笑顔が可愛い!ファン感激! 永野はフォトブック＆スタイルブック「MAGNOLIE」がこの日に発売となることから「本日発売ですメイトのみなさんいつも本当にありがとう」とファンに感謝の言葉を添えた。 約3カ月ぶりの更新にファンは大喜び。「めいちゃん届いたよーー!!可愛すぎた